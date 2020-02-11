وزارة المالية تطلق برنامج «بحيرة البيانات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة المالية برنامج «بحيرة البيانات» الهادف إلى الاستفادة من البيانات المالية الخاصة بالوزارة في بناء خطط ورؤى واستراتيجيات مستقبلية تدعم الريادة المالية للدولة.

وتعزز تنافسيتها العالمية. جاء ذلك بحضور يونس الخوري وكيل وزارة المالية. و

المالية من الجهات الاتحادية التي تبنت برنامج «بحيرة البيانات» وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً في مجال أمن وحوكمة البيانات.

ويوفر البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة عملية معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها. ويتميز البرنامج بإمكانية الوصول الفوري للبيانات المعالجة وهو ما يدعم كفاءة عملية صنع القرار على مختلف المستويات.

وأكدت مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، حرص الوزارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، ولتعزز من ريادتها الإقليمية والعالمية،.

وذلك انطلاقاً من النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته.

وقالت مريم الأميري: يأتي إطلاق برنامج «بحيرة البيانات» ليشكل أحدث إضافة لمجموعة الحلول التقنية الحديثة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تهدف بمجملها إلى تحقيق التميز المؤسسي بكافة عمليات الوزارة.

ويقوم البرنامج على 4 محاور رئيسية هي دمج ومعالجة البيانات ضمن نظام موحد، وتوفير طرق سهلة للولوج للبيانات، والتحليل الذاتي للبيانات من خلال تمكين المستخدمين من إجراء التحليلات اللازمة بدلاً من الاستعانة بمتخصصين، والمحور الرابع يتعلق بالتحليلات الواسعة للبيانات بهدف تعظيم الاستفادة منها.