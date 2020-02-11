497 مليون درهم أرباح «أرامكس» 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أرامكس، أمس، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأظهرت النتائج نمو إيرادات الشركة بنسبة 3 ٪ لتصل إلى 5,24 مليارات درهم، مقارنة مع 5,08 مليارات في 2018.

وارتفع صافي الأرباح بنسبة 1 ٪ إلى 497.4 مليون درهم، مقارنة مع 492.6 مليونا خلال 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع بنسبة 3٪ إلى 1,46 مليار درهم، مقارنة مع 1,42 مليار درهم في الفترة نفسها من 2018.

وتراجع صافي الأرباح في الربع الرابع بنسبة طفيفة بلغت 1٪ إلى 152.5 مليون درهم، مقارنة مع 154 مليون درهم في الفترة من العام السابق.

وكانت أرامكس قد سجلت خلال الربع الرابع من العام 2018 خسارة غير مكررة بقيمة 46 مليون درهم نتيجة تخارجها عن حصتها في المشروع المشترك «أرامكس جلوبال سولوشينز».

وتحافظ الشركة على مركز نقدي قوي جداً بفضل إدارتها المالية الحكيمة، حيث بلغ إجمالي السيولة النقدية المتاحة لدى أرامكس مليار درهم بنهاية 2019، بينما بلغ التدفق النقدي الحر 294 مليون درهم.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: يسعدنا تحقيق هذا الأداء القوي والمرونة العالية التي أظهرناها على الرغم من جميع الظروف الصعبة التي تمر بها مختلف الأسواق.

واستمرار تأثير التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضغوط التسعير على أعمالنا الأساسية في ظل التغيرات المتسارعة في قطاع التجارة الإلكترونية.

وقد تركزت جهودنا في العام 2019 على تطوير عملياتنا وترسيخ التزامنا بإرساء بنية تحتية رقمية ترتقي بمستوى خدمة العملاء وتعزز كفاءة العمليات.

وعن توقعات أرامكس لعام 2020، قال بشّار عبيد: نتوقع أن يستمر تأثير ضغوطات التسعير في قطاع التجارة الإلكترونية في الفترة القادمة.

وسنركز جهودنا في العام 2020 على تسريع عملية التحول الاستراتيجي للشركة عبر مختلف قطاعات أعمالها لتحقيق أفضل كفاءة ممكنة وخفض تكاليفنا التشغيلية.