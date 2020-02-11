ساو باولو تفتتح مكتباً تمثيلياً تجارياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت ولاية ساو باولو البرازيلية، أمس، مكتب تمثيل تجاري في دبي، بغرض تنمية التبادل التجاري بين الولاية التي تمثل المركز الصناعي الرائد في البرازيل، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر دبي.

وحضر جواو دوريا، حاكم ساو باولو؛ وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» الفعالية التي أُقيمت في مدينة دبي الملاحية، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والقادة من 50 شركة برازيلية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.

صادرات

وسجّلت الصادرات البرازيلية إلى الإمارات نمواً قدره 6.3% على أساس سنوي لتصل إلى 12.197 مليار دولار عام 2019.

ومن جهةٍ أخرى، بلغت قيمة واردات البرازيل من المنطقة 6.99 مليارات دولار.

ويهدف المكتب التجاري إلى تعزيز آفاق العلاقات التجارية بين ساو باولو ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الصادرات من المنتجات البرازيلية واستقطاب الاستثمارات إلى مشاريع الخصخصة في ساو باولو.

وتُركّز ساو باولو على تعزيز آفاق العلاقات التجارية مع المناطق سريعة النمو. ويأتي افتتاح المكتب في دبي عقب افتتاح مكتب البعثة التجارية في شنغهاي.

ومن شأن المكتب التجاري لولاية ساو باولو أن يُسهم في تعزيز تطور مدينة دبي الملاحية بصفتها مركزاً عالمياً للقطاعات البحرية والتجارية العالمية.

وقامت وكالة ساو باولو لتشجيع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية «إنفيست إس بيه» بتنظيم زيارة لوفد برازيلي إلى كل من دبي وأبوظبي.

فرص متميزة

وقال ويلسون ميلو، رئيس وكالة «إنفيست إس بيه» في هذا السياق: توفّر ساو باولو فرصاً متميّزة للاستثمار في قطاع الخصخصة ومبادرات القطاع الخاص.

وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالفعل أحد المستوردين الرئيسيين للمنتجات البرازيلية، من ساو باولو على وجه التحديد، ولذلك قمنا بتشكيل فريق من رجال الأعمال وممثلين آخرين من القطاع الخاص لتعزيز التبادل التجاري.

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليّم: يسرنا الترحيب بالحاكم جواو دوريا، وأعضاء الوفد التجاري لولاية ساو باولو في الإمارات.

إن الافتتاح الرسمي للمكتب في دبي يشكل بداية فصل جديد لافت في علاقتنا القوية، وسيشكل المكتب التجاري إضافة قيمة للعلاقات الراسخة أصلاً بين المنطقة العربية والبرازيل.

وأضاف: سجل التبادل التجاري بين البرازيل من جهة والإمارات والمنطقة العربية من جهة أخرى نمواً ملموساً خلال 2019.

وإننا نلمس وجود فرص إضافية لتوسيع علاقاتنا التجارية بما يعود بالنفع على شركاتنا وشعبي الإمارات وولاية ساو باولو.

يذكر أن زيارة الوفد تمتد خلال الفترة ما بين ٨-١٣ فبراير، وتتضمن عقد اجتماعات مع الشركات والمستثمرين المحليين في دبي وأبوظبي. وبالإضافة إلى رجال الأعمال.