اقتصادية دبي:22% زيادة في معاملات التسجيل والترخيص

المصدر: وام

أظهر التقرير الصادر عن خارطة الأعمال‘، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر يناير 2020، حيث تم تسجيل 30,582 معاملة، بنسبة زيادة تصل إلى 22% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي حيث وصل العدد إلى 25,115 معاملة. ووصل عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها في شهر يناير 2020 إلى 4,076 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ساهمت في إضافة 10,782 وظيفة إلى سوق العمل.

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص الجديدة في يناير 2020 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا والمملكة العربية السعودية والهند وباكستان وجمهورية مصر العربية والأردن وأفغانستان وبنجلادش.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة الأعمال على تصورا متكاملا عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري.