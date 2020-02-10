"إعمار مولز" تحقق 4.673 مليار درهم وزيادة 5% في الإيرادات خلال 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت "إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق والتجزئة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARMALLS)، والتي تمتلك "إعمار العقارية" المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR) حصة الأغلبية فيها، زيادة في الإيرادات بنسبة 5 % محققةً 4.673 مليار درهم إماراتي (1.272 مليار دولار أمريكي) وذلك مقارنة بعام 2018 الذي حققت فيه 4.446 مليار درهم إماراتي (1.210 مليار دولار أمريكي). ووصل إجمالي الربح الصافي لعام 2019 إلى 2.286 مليار درهم إماراتي (622 مليون دولار أمريكي)، والذي يقارب صافي الأرباح المسجل في عام 2018 والبالغ 2.230 مليار درهم (607 مليون دولار أمريكي).

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأخير من عام 2019 (من أكتوبر إلى ديسمبر) بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 1.261 مليار درهم (343 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

سجلت "نمشي"، المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتي استحوذت عليها "إعمار مولز" بالكامل في 2019 مبيعات بلغت 339 مليون درهم (92 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك بزيادة قدرها 40 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018. وخلال عام 2019، حققت الشركة المملوكة بالكامل لشركة "إعمار مولز" مبيعات قدرها 1.028 مليار درهم إماراتي (280 مليون دولار أمريكي) محققة بذلك زيادة قدرها 21 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويعود النجاح المستمر الذي تحققه "نمشي" إلى حملة "نوفمبر الأسود" التي حظيت باهتمام كبير إضافة إلى النمو الهائل الذي شهدته في السوق السعودية.

حافظت معدلات الإشغال في أصول "إعمار مولز"، التي تشمل "دبي مول"، و"دبي مارينا مول"، و"مجمع الذهب والألماس"، و"سوق البحار"، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على أدائها القوي الذي وصل إلى 92 بالمائة. وفي 2019، استقبلت هذه الوجهات قرابة 136 مليون زائر، حيث حافظ "دبي مول" على أدائه الاستثنائي مع استقبال 84 مليون زائر في 2019.

وقد كان التفاعل الكبير مع برامج الولاء التي تم طرحها في العديد من الأنشطة التابعة لـ" إعمار مولز"، دفعةً قوية في النمو الذي حققته الشركة في العام 2019، حيث تضمّنت الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الشركة، برامج "سكاي واردز" طيران الإمارات، والتي كان لها دورٌ ملحوظ في تحقيق "إعمار مولز" أهداف استراتيجيتها التي تتمحور حول توثيق العلاقة مع العملاء وترسيخها.

وفي تعليق له على أداء 2019، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار وعضو مجلس إدارة "إعمار مولز": "كان عام 2019 رائعاً بالنسبة لإعمار مولز، حيث شهدت زيادة بنسبة الإشغال واستقطاب الزائرين. ويأتي هذا التقدم بالأداء نتيجة لسعينا الدائم والمتواصل نحو الابتكار، خاصة وأننا نعمل دوماً على تقديم تجربة متجددة لضيوفنا، كما نسعى لتنويع محفظة أعمالنا والاستثمار في الفرص حتى تبقى جميع وجهاتنا مفعمة بالحياة وتستقطب الزائرين. ومن الأمثلة على ذلك توسعة زعبيل التي افتتحت مؤخراً في دبي مول والاستحواذ الكامل على منصة نمشي، حيث ساهم هذان الإنجازان في الأداء الذي حققناه خلال عام 2019. ونحن نتوقع أن نشهد استمرار هذا النجاح خلال عام 2020، حيث نركز على برامج الولاء بهدف تكرار زيارات الضيوف القادمين وافتتاح وجهات جديدة لاستقبال أعداد أكبر مع ازدياد نسبة السياحة الداخلية التي تحفزها استضافة معرض إكسبو 2020".

تماشياً مع استراتيجية النمو التي تنتهجها إعمار، تعتزم "إعمار مولز" افتتاح "دبي هيلز مول" خلال الربع الرابع من عام 2020 في "دبي هيلز استيت"، والذي سيوفر نحو مليوني قدم مربع كمساحة إجمالية قابلة للتأجير، وسيضم نحو 550 متجر للتجزئة ووجهة ترفيهية، كما سيحتضن المركز التجاري أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، بالإضافة إلى مجمع لدور العرض السينمائي، ومتجر هايبرماركت، وسبعة متاجر كبرى رئيسية، وما يزيد عن 7000 موقف للسيارات. وعلى صعيد المراكز التجارية ضمن المجمعات السكنية، تقوم "إعمار مولز" بإعادة تطوير "قرية السهول" لإضافة نحو 95 ألف قدم مربع من المساحات المخصصة للتأجير، ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2020.

وكانت "إعمار مولز" قد أطلقت شراكة مع مجموعة "تايم آوت ش.ع.م."، وتستعد لإطلاق أول "تايم آوت ماركت" ضمن "سوق البحار"، وجهة التسوق والترفيه ذات الطابع العربي الفريد في قلب "وسط مدينة دبي". وتتميّز هذه الوجهة بموقعها الفريد على الواجهة المائية إلى جانب نافورة دبي وبقربها من "برج خليفة" و"دبي مول"، كما تعتبر من أرقى الوجهات في المنطقة وتستقطب ملايين الزوّار كل عام.

ويمكن لزوار "تايم آوت ماركت دبي" استكشاف مأكولات يبدعها 16 من أهم وأشهر الطهاة وأصحاب المطاعم مع الاستمتاع بثلاث من أرقى الردهات الاجتماعية والتجارب الثقافية في المدينة، وسيتم إعداد الخيارات بدقة فائقة لتمثل أفضل ما توفره المدينة في هذا المجال. وبذلك، تلتزم ’إعمار مولز‘ التزاماً راسخاً بتزويد عملائها بأفضل التجارب والمرافق الترفيهية المبتكرة بالتعاون مع شركاء عالميين مثل "تايم آوت". ومن المتوقع افتتاح "تايم آوت ماركت" خلال الربع الرابع من 2020، والذي سيمتد على مساحة 30 ألف قدم مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 670 مقعداً.