دبي تفوز بجائزة أفضل وجهة عالمية للمسافات القصيرة للزوّار من الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

فازت دبي بجائزة "أفضل وجهة عالمية" للمسافات القصيرة خلال فعاليات الدورة الــ27 لمعرض جنوب آسيا للسياحة والسفر "SATTE"، الذي اختتم فعالياته مؤخراً، حيث ساهمت الحملات التسويقية المبتكرة التي نظّمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، ومن بينها: "عطلة المدارس"، و"موسم مونسون" و"ديوالي" في زيادة جاذبية الإمارة كوجهة مثالية قريبة للزوّار من الهند لقضاء العطلات. وتم خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة تسليم الجائزة لوفد دبي المشارك في المعرض.

ويعد معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر أضخم حدث متخصّص في قطاع السياحة والسفر في منطقة جنوب آسيا، وتشارك "دبي للسياحة" فيه للمرّة الـ17، حيث يوفّر لها فرصة للترويج للإمارة في أحد أهم أسواقها الرئيسية. وكذلك تسليط الضوء على التطوّرات التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى إجراء لقاءات لتعزيز الشراكات الدولية، وأيضاً التعرّف على مدى نجاح الحملات المتخصّصة وما حققته من نتائج ملموسة في استعراض قدرة المدينة للمحافظة على مكانتها كوجهة مفضّلة لدى شرائح متنوّعة من الزوّار في مختلف المدن الهندية.

وتكوّن وفد دبي المشارك في المعرض من 19 شريكاً ضمن قطاعي السياحة والضيافة في دبي، وحظي بفرصة التواصل مع مختلف الشركاء في قطاع السياحة الهندي، حيث تركّزت المحادثات على كيفية تحفيز تكرار الزيارة وتعزيز تجارب الزوّار. كما تم إطلاع زوار جناح دبي في المعرض على برنامج "خبير دبي"، الذي يقدم أداة مبتكرة متاحة على الإنترنت تمكّن وكلاء السفر من تقديم تجارب مخصّصة للزوّار من الهند.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "حافظت الهند على مركزها الأول ضمن الأسواق العشر الرئيسية المصدّرة للزوّار إلى دبي، وقد ساهم القرب الجغرافي وتوفّر العديد من الرحلات الجوّية بين الطرفين، وكذلك التسهيلات التي تقدمها المدينة في جذب أعداد متزايدة من الزوّار للاستمتاع بتجارب مميّزة فيها. ومع استقبال الإمارة لحوالي مليوني زائر من الهند في عام 2019، فإنها تؤكد مرّة أخرى جاذبيتها للمسافرين الباحثين عن الترفيه والاستجمام وكذلك للعائلات من مختلف المدن الهندية. وفي الوقت الذي نبذل فيه المزيد من الجهد لترسيخ مكانة دبي والمحافظة على تنافسيتها العالمية، والوصول بها إلى المركز الأول كأكثر الوجهات زيارة على مستوى العالم، فإنّ مشاركتنا في فعاليات كبرى مثل معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر، سيمكّننا من التواصل مع شركائنا في الهند لاستكشاف فرص التعاون المثمر. وسنواصل جهودنا في هذا السوق المهم في هذا العام وخلال تنظيم ’اكسبو 2020 دبي‘ وأيضاً ما بعده عبر مجموعة من الحملات الموسمية المتخصصة والمبتكرة، وأيضاً التفاعل مع الشركاء في قطاع السياحة الهندي، وكذلك عقد شراكات استراتيجية تساهم في الاستفادة من الزخم السياحي الذي تشهده الهند".

وضم وفد دبي العديد من الشركاء الرئيسيين ضمن قطاع السياحة في دبي، من بينهم "اكسبو 2020 دبي"، ومجموعة إعمار للترفيه ومجموعة إعمار للضيافة، ودي اكس بي للترفيه، ولا بيرل، ومِراس، وماجد الفطيم للتسلية والترفيه، ومجموعة جميرا، وفندق بلازيو فيرساتشي، وفندق أتلانتس النخلة، وفندق وشقق فندقية موفنبيك بر دبي، وجولدن ساندس للشقق الفندقية، وفندق أوكسيدينتال دبي، ومدينة دبي للإنتاج، و"ديزرت أدفنتشرز " للسياحة، وكيسافي للسياحة والسفر، و"آريبيان هيريتيج للسياحة"، و"رويال جلف للسياحة"، وخماس للضيافة.

كما وفّرت المشاركة في هذا الحدث المتخصص للوفد فرصة عقد اجتماعات ولقاءات مع مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة الهندي، مثل الشركاء التجاريين، ووكلاء السفر والسياحة، وشركات تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، وشركات التسويق الرقمي.