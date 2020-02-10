"بيوتي وورلد" يجمع خبراء التجميل العالمين في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد العديد من مصنعي ووموردي منتجات ومواد التجميل من كبرى الشركات المحلية والعالمية للمشاركة في الدورة الـ25 لمعرض "بيوتي وورلد الشرق الأوسط"، المعرض التجاري العالمي الأكبر في المنطقة والمتخصص بمنتجات التجميل، إلى جانب أبرز الموزعين العالميين والإقليميين والمحليين للعلامات التجارية والخدمات المعنية بقطاع الجمال بهدف الاستفادة من السوق المزدهرة في منطقة الشرق الأوسط.



وتنعقد النسخة 25 من المعرض في الفترة 31 مايو و2 يونيو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف أكثر من 1,800 جهة عارضة على امتداد ست فئات من المنتجات، وهي: مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر وصالات الحلاقة، والأجهزة والتغليف والمواد الأولية، ومركبات العطور والعطورات الجاهزة، ومستحضرات العناية الشخصية والصحة، والمواد الطبيعية والعضوية.



وسيسلط معرض ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2020‘ الضوء على النمو الذي يشهده قطاع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال في المنطقة. ففي الإمارات العربية المتحدة، تُشير التقديرات إلى وجود ثلاثة رجال مقابل كلّ امرأة في الدولة، وكحال نظرائهم من السيدات، بات الرجال في منطقة الشرق الأوسط يهتمون بمظهرهم على نحو متزايد، وهو أمرٌ يعدُ بالكثير بالنسبة لسوق مواد التجميل في المنطقة.



ومن جانبها، توقعت شركة ’ألايد ماركت ريسيرتش‘ أن تشهد سوق مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال نمواً يصل بقيمتها إلى 166 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022. كما ستكون محط تركيز كبير خلال فعاليات معرض ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘، لا سيما أثناء مسابقة "مسابقة الحلاقين"، التي ينظمها المعرض بالتعاون مع رابطة الحلاقين البريطانية (BBA). ومن خلال تسليط الضوء على فنون تزيين وحلاقة الشعر، ستتم دعوة أبرز المتخصصين من جميع أنحاء الدولة للمنافسة على لقبي "أفضل حلاق شعر" و"أفضل حلاق ذقن" في دولة الإمارات.



وتُعتبر ’كوينت إسينس‘ إحدى أبرز فعاليات المعرض لهذا العام، وهي منطقة مخصصة لاستعراض العطورات المتخصصة وتحتضن باقة من أكثر مكونات العطورات شعبية وقيمة من قبيل الأخشاب العطرية والراتنجات المعطرة والمر والبخور. كما تهدف إلى ترسيخ المكانة المعرفية الرائدة للمنطقة في قطاعات الجمال والعطورات العالمية.



وسيُقدم معرض ’بيوتي وورلد الشرق الأوسط‘ استعراضاً مذهلاً لكل ما هو متعلق بالعطورات، وسيوفر تشكيلة فريدة من المنتجات التي تضم المواد الأولية ومركبات العطور والعطورات الجاهزة التي تبتكرها أبرز العلامات التجارية ودور تصنيع العطورات في العالم".



وبالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز السنوية والمسابقات والعروض الحية، سيحظى زوار المعرض بفرصة حضور فعاليات إطلاق أحدث المنتجات الخاصة بالرجال والسيدات في مجالات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستحضرات العناية الشخصية والصحة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر وصالات الحلاقة، والعطورات، والأجهزة والتغليف، والمواد الأولية والتصنيع التعاقدي، والمواد الطبيعية والعضوية.