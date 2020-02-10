موانئ دبي العالمية تعلن مواصلة العمل على تشييد الميناء والمنطقة الاقتصادية في داكار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "موانئ دبي العالمية" اليوم أنها بصدد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة المتعلقة باتفاقات تشييد ميناء ومنطقة اقتصادية جديدين في داكار، وذلك عقب استقبال فخامة ماكي سال، رئيس السنغال لسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" في أبوظبي يوم الجمعة.

وأوضحت موانئ دبي العالمية أن المشروع سيدعم النمو الاقتصادي للسنغال عبر تحويل داكار إلى مركز لوجستي رئيسي وبوابة لغرب وشمال غرب أفريقيا، وقال سلطان أحمد بن سليّم: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس ماكي سال حيث تم استعراض تفاصيل مشروع المنطقة الاقتصادية في داكار وأثرها في دعم التوجهات الاقتصادية الطموحة للسنغال، وتعزيز فرص التدفقات التجارية بما سيتيحه المشروع من نقطة تجميع متميزة للبضائع وما سيمثله من قيمة كمركز رئيس للمصدرين والموردين الأفارقة".

وأضاف: "استعرض اللقاء مع الرئيس سال التقدّم الكبير الذي حققه الاقتصاد السنغالي والدور الذي يمكن لشركة ’موانئ دبي العالمية‘ أن تسهم به في دعم الأهداف الاقتصادية الكبيرة هناك عبر تطوير ميناء ومنطقة اقتصادية يتخطى أثرهما الإيجابي لخدمة منطقة غرب وشمال غرب أفريقيا على وجه العموم، بما يصب في تعزيز الروابط الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسنغال، ويسهم في رفع مستوى مشاركة السنغال في دعم حركة التجارة في منطقة غرب أفريقيا، في إطار الدور المتنامي للشركة على الصعيد العالمي".

وكانت "موانئ دبي العالمية" قد أعدت خطة رئيسية لتطوير ميناء دو فوتور والذي سيصبح ميناءً متعدد الأغراض يتضمن مناطق اقتصادية ولوجستية مجاورة لمطار بليز دياغني الدولي. وستكون "موانئ دبي العالمية" مسؤولة عن تطوير المراحل الأولية من الميناء، إذ قامت بتشييد محطة حاويات متطورة في المنطقة الشمالية الغربية قادرة على مناولة أكبر سفن الحاويات العاملة في الوقت الحالي.

كما سيتيح تطوير ميناء دو فوتور توليد الشحنات وإطلاق حركة حرة للبضائع لدعم "خطة السنغال الناشئة"، وتحرير القدرات الكامنة للتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصادرات من غير الموارد الطبيعية. وسيدعم الميناء موقع السنغال كمركز تجاري واستثماري في غرب أفريقيا وسيساعد في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.

يُشار إلى أن "موانئ دبي العالمية" تدير عمليات لها في عدة بلدان في قارة أفريقيا وتضم السنغال، ومصر، وموزمبيق، وأرض الصومال، ورواندا، والجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين تمتد محفظة أعمال الشركة لتضم أكثر من 150 نشاطاً في أكثر من 50 بلداً عبر قارات العالم الست، وقامت بمناولة 71.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر محفظة أعمالها العالمية لمحطات الحاويات خلال العام 2019.