برنامج لتدريب الموظفين على آلية العمل في مبنى مطار أبوظبي الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت مطارات أبوظبي ومجموعة الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة لإطلاق برنامج وحملة تفاعلية تركز على تدريب موظفي الشركتين للعمل في المبنى الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي بات اليوم في مراحل تطويره النهائية.

وقام الجانبان بتفعيل اتفاقية الشراكة بإطلاق برنامج «إف آي تي» والحملة التفاعلية «ماي تيرمينال كومبلكس» عبر إطلاق موقع إلكتروني مؤقت وداخلي يتيح للموظفين الحصول على مصدر معلومات حصري حول مبنى المطار الجديد.

ويتوافر الموقع الإلكتروني باللغات الإنجليزية والعربية والهندية والأوردو، وسيُساعد الموظفين من كافة الدوائر والأقسام ضمن شركتي مطارات أبوظبي ومجموعة الاتحاد للطيران على الإلمام بالأنشطة الرئيسة ومسارات العمل في مبنى المطار الجديد، علاوة على رفع مستوى وعيهم بالمنشأة الجديدة بصورة مشجّعة وتبعث على الحماس.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: تغمرنا السعادة حيال الشراكة مع مجموعة الاتحاد للطيران لتعريف موظفينا بإمكانات مبنى المطار الجديد وبنيته التحتية الهائلة. ويُمثل البرنامج أحد الجوانب المهمة لجاهزيتنا التشغيلية ولأنشطة النقل في المطار، كما سنحرص على ضمان سلاسة الانتقال إلى المبنى الجديد وفعالية عملياته بمجرد افتتاحه.

بدوره، قال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: نتطلع قُدماً لبدء العمليات في مبنى المطار الجديد، ومن شأن هذه المبادرات أن تلعب دوراً محورياً في إعداد موظفينا للعمل في المنشأة الجديدة، وتمكينهم من الاستخدام الفعّال للتقنيات الحديثة التي تقوم عليها. كما يسرنا أن نتعاون مع مطارات أبوظبي.