افتتاح الدورة 22 من معرض التوظيف بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، فعاليات النسخة الـ22 من المعرض الوطني للتوظيف 2020، والذي ينظمه مركز «إكسبو الشارقة»، بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ودائرة الموارد البشرية، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

جولة

وبعد قص شريط الافتتاح الرسمي، تجوّل سمو ولي عهد الشارقة في أرجاء المعرض مطلعاً على أبرز جهود الجهات والمؤسسات المشاركة في توفير فرص العمل وبرامج التدريب التي تقدمها للمواطنين من الخريجين والخريجات، بالإضافة إلى فرص متنوعة لتعزيز مهاراتهم الوظيفية. وتعرّف سموه على أبرز خطط التوطين التي تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، والتي تدعمها جهود الكوادر الوظيفية المنتجة.

وتركز الدورة 22 للمعرض على 3 محاور رئيسية، هي: تمكين الكوادر الوطنية، والتدريب، والتطوير المهني، وتستمر فعالياتها على مدار 3 أيام بمشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

منصة سنوية

ويعد معرض التوظيف الوطني منصة سنوية تلتقي فيها المؤسسات الحكومية والخاصة مع الشباب الخريجين والخريجات الباحثين عن عمل، تفتح من خلالها المجالات المتعددة للعمل في القطاعين المصرفي والمالي في مختلف المؤسسات، بما يحقق طموحات الخريجين والخريجات، ويدعم من فرص توسعة نطاق توظيف الكوادر الوطنية ودعمها، إضافة إلى توفير مساحة تفاعلية بين الخريجين وبين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، عقب افتتاح المعرض الوطني للتوظيف بتكريم الفائزين بجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2019، حيث كرّم سموه عدداً من الشخصيات والمؤسسات والمصارف المتميزة التي بذلت جهوداً بارزة في مجال التوطين وحققت أعلى نسبة على هذا الصعيد.

وقام سموه بزيارة لمنصة القيادة العامة لشرطة الشارقة المشاركة في المعرض، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط. واطلع سموه على فرص العمل التي توفرها القيادة العامة لشرطة الشارقة لشباب الإمارات من الجنسين.

حلقة وصل

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أهمية المعرض الوطني للتوظيف، كونه يشكل حلقة وصل بين الجهات الطالبة للعمل من القطاعات الحكومية والخاصة، كما يطرح الخيارات أمام الفئة الشبابية الطامحة للعمل باكتساب الخبرة والمعرفة والاستفادة من فرص التطوير والتدريب المتاحة، مشيراً إلى أنه ما بين 2014 - 2019 تم تعيين 16 ألف مواطن ومواطنة من الشارقة، الأمر الذي شكل تحدياً للدائرة، وتمكنت من اجتيازه بنجاح واقتدار، كما أنه في 2019 تم تعيين ألفين و976 من مواطني الشارقة، وأنه في 2020 تم رصد 2500 وظيفة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

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وقال جمال أحمد الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن الحكومة تستهدف توفير 20 ألف وظيفة للأعوام الثلاثة المقبلة، 40% منها سوف تكون للقطاع المصرفي، كما أن القطاع المصرفي يستهدف خلال 2021 و2022 نحو 7 آلاف وظيفة للمواطنين الباحثين عن عمل، وأنه في 2020 نستهدف 1600 وظيفة، كما تم رصد 550 وظيفة للمواطنين على مدى 3 سنوات للقطاع المصرفي للعمل في هيئة التأمين.

من جانبه، قال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك: إنه تم وضع خطة 2020 لتوطين الوظائف من خلال تأهيل الخريجين وتدريبهم، حيث يتم تدريب الخريجين لمدة عامين، ومن ثم تعيينهم في الوظائف الشاغرة.

مشاركة القوات المسلحة

حظيت مشاركة القوات المسلحة في معرض التوظيف بإقبال واسع من المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، حيث هدفت المشاركة إلى استقطاب عدد من المواطنين والمواطنات الراغبين في الانتساب إلى القوات المسلحة من خلال 7 وحدات عسكرية منها القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وجهاز حماية المنشآت والسواحل والطيران المشترك وقيادة الإمداد المشترك والمشاركة في جميع المناسبات الوطنية المختلفة.