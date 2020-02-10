«ماج للتطوير العقاري» تُغيّر شعارها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماج للتطوير»، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، عن تغيير الشعار الخاص بالشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تماشياً مع استراتيجيتها المستقبلية.

ويعبّر الشعار الجديد عن اسم المجموعة التي أسست قبل 42 عاماً، وتستمر بالمساهمة في اقتصاد دولة الإمارات، وتسعى لابتكار مبادرات بشكل مستمر لمواكبة التطورات في السوق، وخلق أفكار نموذجية تسهم في استراتيجيات الدولة البناءة. وجاء تصميم الشعار الجديد للشركة تحت عنوان «صممت لأجلك.. أول مجتمع حقيقي في دبي.. استثمر اليوم لغد أفضل»، ليعكس روح الإبداع والابتكار، وفي ترجمة لنهج الشركة الذي يتخذ من العملاء محور التركيز الرئيسي، وإلهامهم ورفع سقف طموحاتهم لتوقع المزيد في المستقبل.