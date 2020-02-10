«الغرير للعقارات» تنهي 2019 بنمو كبير

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «الغرير للعقارات»، ذراع التطوير العقاري في مجموعة الغرير للاستثمار، والتي تقدم مجموعة واسعة من العقارات السكنية، عن تحقيقها نمواً كبيراً بنهاية 2019، لتنجح الشركة في مضاعفة مستوى أدائها مقارنةً بالعام الماضي من حيث دورة رأس المال وعدد الوحدات المكتملة.

وتفخر الغرير بإحصاءات أداء الشركة على مدار السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة التزامها المستمر بالجودة والتسليم في الوقت المحدد، كما تفخر بتصميماتها المدروسة وتشطيباتها الفاخرة وأسعارها المناسبة.

وكجزء من هذا النمو الهائل، حققت الشركة عدداً من الإنجازات البارزة، حيث كان إجمالي تكلفة التطوير العقاري للعام حتى الآن ملياري درهم، وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري في دبي خلال 2019، على أن يجري الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعاً آخر بنهاية 2020، ويشمل ذلك مزيجاً من العقارات السكنية والتجارية. كما بلغت نسبة نمو الوحدات السنوية 40% في حجم محفظة أعمال الشركة من 1842 وحدة لعام 2018 إلى 3062 وحدة لعام 2019، وبلغ متوسط معدل إشغال المباني القديمة لمدة عام واحد 85% مع 2371 عقد إيجار جديداً.

وقال حمد الغرير، رئيس قطاع العقارات السكنية والتجارية بالشركة: حققنا قفزة كبيرة إلى الأمام خلال عام 2019 من حيث سرعة التسليم ووجودنا في السوق، وجنينا ثمار سنوات من التخطيط، إذ اقتربنا من إنهاء المرحلة الأولى من خطتنا التوسعية، وسنحقق المرحلتين الثانية والثالثة من الخطة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما ضاعف حجم محفظة أعمالنا خلال عام 2019.

وأضاف: نتطلع إلى عام 2020 لأنه يمثل فرصة هائلة بالنسبة لنا للمشاركة بتحقيق أهداف المبادرات الإيجابية من جانب الحكومة التي فرضت قوانين ولوائح جديدة التي تعزز الإجراءات المبتكرة و تبرز مكانة دبي بصفتها واحدة من أكثر الأماكن التي يسعى الأشخاص للإقامة أو العمل، كما أن مشروعاتنا توفر فرصة فريدة للإقامة لكل من المقيمين القدامى والجدد في دبي.