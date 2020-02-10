سعود بن صقر يفتتح «قمة جيس للمغامرة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن قطاع السياحة شكّل خلال المرحلة الماضية واحداً من الأسس الراسخة التي اعتمدت عليها الإمارة في مسيرتها التنموية إذ أسهم القطاع في تحقيق قفزة نوعية تضاعف خلالها عدد الزوار من 400 ألف شخص إلى أكثر من مليون زائر خلال الأعوام السبع الماضية.

افتتاح

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس «قمة جيس للمغامرة» والتي تضم باقة من المزارات السياحية الفريدة، وذلك ضمن جهود هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الرامية إلى مواصلة تطوير جبل جيس، القمة الأعلى في دولة الإمارات.

وأضاف سموه أن المكانة المتميزة التي وصلت إليها رأس الخيمة كوجهة سياحية واعدة وسريعة النمو تحققت بفضل التخطيط الاستراتيجي الواع والعمل بروح الفريق وتضافر الجهود والمساعي الجادة من قبل مجموعة كبيرة من الجهات، لافتاً إلى ضرورة تبني الأفكار المبتكرة القادرة على دعم القطاع وتطويره لتنويع المحفظة السياحية وتوفير منتج عالمي يليق بمكانة الإمارة التي توجت مؤخراً بلقب «عاصمة السياحة الخليجية».

حضر الافتتاح الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ونخبة من قادة القطاع والشخصيات العامة.

وتتضمن «قمة جيس للمغامرة» باقة متنوعة من المزارات السياحية التي تشمل «جبل جيس فلايت» وهي أطول مسار انزلاقي في العالم وفقاً لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة، و«جولة منزلقات جبل جيس»، و«منتزه منصة المشاهدة»، إضافة إلى المعلمين الأحدث «مركز جيس للمغامرة»، و«متاهة جيس المعلقة».

3 مغامرات

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن المشاريع الجديدة تضم 3 مغامرات تلبي حاجة المغامرين وعشاق رياضة الانزلاق الجبلية من داخل الدولة والأسواق العالمية، لافتاً إلى أن تلك المشاريع توفر العديد من الخيارات باستخدام مسارات «جولة منزلقات جبل جيس» التي تضم 7 مسارات انزلاقية ترتفع فوق المنحدرات والأودية وترتبط بواسطة 9 منصات مختلفة، وتمتد على مسافة إجمالية قدرها 5 كيلومترات بمتوسط سرعة يبلغ 60 كليومتراً في الساعة.

وأضاف: ساهم الإقبال الكبير على مغامرة مسارات جبل جيس فلايت الأطول في العالم والتي استقبلت أكثر من 45 ألف مغامر منذ افتتاح التجربة، إضافة لارتفاع عدد السياح للقمة الجبل، والتي تنضم إلى مغامرة المسارات السبعة التي تنطلق من أعلى ساحة ضيافة في الدولة على إطلالة شاملة للقمة الجبلية الأعلى في الدولة، ويعد المشروع ضمن مشاريع السياحة المستدامة.

وأشار إلى أن مغامرة «سكاي مايلز» التي تم تدشينها أمس ضمن المشروعات الجديد، تضم 35 عائقاً معلقاً في الهواء موزعة على ثلاثة طوابق بارتفاع 20 متراً، لتتيح للمغامرين إطلاق قدراتهم وتحدي أنفسهم بركوب الدراجة الهوائية، إضافة لمنطقة الملاهي والألعاب المخصصة للأطفال والعائلات والتي تتيح قضاء الأوقات السعيدة بممارسة مختلف ألعاب المغامرة.

مشاريع

وكشف فيليبس عن افتتاح عدد من المشروعات خلال العام الجاري، والتي تضم مشروع أكاديمية الحياة البرية خلال الربع الثاني من العام الجاري، والذي يوفر عبر 30 مخيماً فندقياً تجربة استثنائية وسط المواقع الجبلية الطبيعية على ارتفاع 600 متر عن سطح البحر، بالتعاون مع رأس الخيمة للضيافة، إضافة لافتتاح تجربة «البنجي جامي» للقفز الحر أول مرة في منطقة الخليج العربي، على ارتفاع 1500 متر فوق سطح البحر ويتيح للمغامرين القفز الحر بارتفاع 15 متراً.

وأشار إلى أن جميع المنتجات السياحية في جبل جيس تم تصميمها وفق المعايير البيئية العالمية، بهدف عدم التأثير في المكون البيئي الذي يتميز به جبل جيس، ومن المقرر افتتاح أول مخيم فندقي جبلي على ارتفاع 650 متراً عن سطح البحر خلال نهاية عام 2021، ويتم إدارته من خلال إحدى العلامات الفندقية العالمية، ويضم المخيم 35 وحدة فندقية فاخرة مع مسبح خاص مع خاصية التحكم في درجات الحرارة، والنادي الصحي، ومنطقة ألعاب الأطفال، ومخيم إشعال نيران التخييم، وركن المطاعم.