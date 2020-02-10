خدمة اتصالات الهاتف المتحرك والثابت بالدولة بلغت 20 مليوناً و624 ألف اشتراك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات اتصالات الهاتف المتحرك والثابت بالدولة إلى نحو 20 مليوناً و624 ألف اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأوضحت البيانات الصادرة أمس، أن أعداد الاشتراكات في المتحرك والثابت زادت على أساس ربعي بواقع 154 ألفاً و577 اشتراكاً أو ما نسبته 0.76% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت لدى مشغلي الاتصالات من 18 مليوناً و137 ألف اشتراك في سبتمبر الماضي إلى 18 مليوناً و278 مليون اشتراك في نهاية ديسمبر.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 14 مليوناً و655 ألف اشتراك في نهاية ديسمبر الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3 ملايين و623 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه.

وأكدت الهيئة أن إحصائيات نشاط الهاتف المتحرك تخص الاشتراكات الفعالة فقط، بما يعني أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال 90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة.