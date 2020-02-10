ورشة عمل في دبي بشأن جذب العملاء

المصدر: دبي - البيان

نظمت مجموعة «سيرا»، مزوّد خدمات السفر في الشرق الأوسط، ورشة عمل بعنوان «كيف تصنع منتجات تجتذب العملاء». أقيمت ورشة العمل على مدى يومين بإدارة كريستيان إيديودي، الشريك في «مجموعة وادي السيليكون للمنتجات بحضور 70 من الكوادر الإدارية التي تمثل مختلف وحدات أعمال «سيرا».

وتعكس ورشة العمل عمق التزام مجموعة «سيرا» بصقل مهارات موظفيها وتنمية معارفهم، وتم تصميمها لمساعدتهم في مواجهة التحديات واكتساب وخبرات عملية وتقنية. وقدمت الورشة فرصة التعرف على ممارسات جديدة مبتكرة، من قبل أفضل فرق العمل العالمية المتخصصة بالمنتجات التقنية.

وتقام ورش عمل «مجموعة وادي السيليكون للمنتجات» عادة في سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن، ليكون الحدث الذي نظمته «سيرا» من بين أول الفعاليات التي تقام على مستوى المنطقة. وقال عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب، نائب الرئيس التنفيذي - تقنية المعلومات في «سيرا»: قدمت الورشة فرصة مهمة لاكتساب معارف عملية جديدة حول هذه المؤسسة العالمية.