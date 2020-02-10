«إن زد إم بي» تشارك في «جلفود 2020»

المصدر: دبي- البيان

تستعد شركة «إن زد إم بي» العلامة التجارية العالمية للمكونات الغذائية من «فونتيرا»، للاستفادة من النمو المتسارع لفئة الوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر تسليط الضوء على مجموعة جديدة من منتجات هذه الفئة خلال فعاليات معرض «جلفود 2020»، الفعالية السنوية التجارية الأكبر في قطاع المأكولات والمشروبات على مستوى العالم.

وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد مصنعي الأغذية والمشروبات بالمعلومات والمكونات اللازمة لتلبية الطلب على هذه المنتجات الغذائية الاستهلاكية؛ حيث تؤكد البيانات الصادرة عن شركة البحث والتسويق «مينتل» أن عدد منتجات الوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية.

ويُعزى نمو قطاع الوجبات الخفيفة إلى تزايد شعبية الوجبات الخفيفة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث تشير التوقعات إلى وصول إجمالي قيمة البيع بالتجزئة لقطاع الوجبات الخفيفة إلى 58.6 مليون دولار بحلول 2024. وقال سيمون بنفولد، مدير المبيعات لدى فونتيرا في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تضاعف عدد منتجات الوجبات الخفيفة التي تم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار السنوات الخمس الماضية؛ وبالمقابل، سجلت خيارات الوجبات الخفيفة المدعمة بمكونات الألبان نمواً بواقع أربعة أضعاف خلال نفس الفترة الزمنية، ما يمثل دليلاً قوياً على الاستخدام واسع النطاق لمنتجات ومكونات الألبان في عمليات تصنيع الوجبات الخفيفة».