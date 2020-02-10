2.28 مليار صافي أرباح «إعمار مولز» 2019

المصدر: دبي - البيان

سجلت «إعمار مولز»، شركة مراكز التسوق والتجزئة التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، زيادة في الإيرادات بنسبة 5 % لتصل إلى 4.67 مليارات درهم مقارنة بعام 2018 الذي حققت فيه 4.44 مليارات.

ووصل الربح الصافي لعام 2019 إلى 2.28 مليار درهم والذي يقارب صافي الأرباح المسجل في 2018 والبالغ 2.23 مليار. وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأخير من عام 2019 (من أكتوبر إلى ديسمبر) بنسبة 4 % لتصل إلى 1.26 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

نمشي

سجلت «نمشي»، المنصة الإلكترونية لتجارة الأزياء عبر الإنترنت، والتي استحوذت عليها «إعمار مولز» بالكامل في 2019 مبيعات بلغت 339 مليون درهم خلال الربع الرابع 2019، وذلك بزيادة 40 % مقارنة بالربع الرابع 2018. وخلال عام 2019، حققت الشركة المملوكة بالكامل لشركة «إعمار مولز» مبيعات قدرها 1.02 مليار درهم، محققة بذلك زيادة قدرها 21 % مقارنة بالعام السابق. ويعود النجاح المستمر الذي تحققه «نمشي» إلى حملة «نوفمبر الأسود» التي حظيت باهتمام كبير إضافة إلى النمو الهائل الذي شهدته في السوق السعودية.

إشغال قوي

حافظت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على أدائها القوي الذي وصل إلى 92 %. وفي 2019، استقبلت هذه الوجهات قرابة 136 مليون زائر، حيث حافظ «دبي مول» على أدائه الاستثنائي مع استقبال 84 مليون زائر في 2019.

وكان التفاعل الكبير مع برامج الولاء التي تم طرحها في العديد من الأنشطة التابعة لـ «إعمار مولز»، دفعةً قوية في النمو الذي حققته الشركة في العام 2019، حيث تضمّنت الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الشركة، برامج «سكاي واردز» طيران الإمارات، والتي كان لها دورٌ ملحوظ في تحقيق «إعمار مولز» أهداف استراتيجيتها التي تتمحور حول توثيق العلاقة مع العملاء وترسيخها.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: يأتي هذا التقدم بالأداء نتيجة لسعينا الدائم والمتواصل نحو الابتكار، خاصة وأننا نعمل دوماً على تقديم تجربة متجددة لضيوفنا، كما نسعى لتنويع محفظة أعمالنا والاستثمار في الفرص حتى تبقى جميع وجهاتنا مفعمة بالحياة وتستقطب الزائرين. ومن الأمثلة على ذلك توسعة زعبيل التي افتتحت مؤخراً في دبي مول والاستحواذ الكامل على منصة نمشي، حيث ساهم هذان الإنجازان في الأداء الذي حققناه خلال عام 2019. ونحن نتوقع أن نشهد استمرار هذا النجاح خلال عام 2020، حيث نركز على برامج الولاء بهدف تكرار زيارات الضيوف القادمين وافتتاح وجهات جديدة لاستقبال أعداد أكبر مع ازدياد نسبة السياحة الداخلية التي تحفزها استضافة معرض إكسبو 2020.

الأصول المرتقبة

وتعتزم «إعمار مولز» افتتاح «دبي هيلز مول» خلال الربع الرابع من عام 2020 في «دبي هيلز استيت»، والذي سيوفر نحو مليوني قدم مربع كمساحة إجمالية قابلة للتأجير، وسيضم نحو 550 متجراً للتجزئة ووجهة ترفيهية، كما سيحتضن المركز التجاري أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، بالإضافة إلى مجمع لدور العرض السينمائي، ومتجر هايبرماركت، وسبعة متاجر كبرى رئيسية، وما يزيد على 7000 موقف للسيارات. وعلى صعيد المراكز التجارية ضمن المجمعات السكنية، تقوم «إعمار مولز» بإعادة تطوير «قرية السهول» لإضافة نحو 95 ألف قدم مربع من المساحات المخصصة للتأجير، ومن المقرر استكمال المشروع في عام 2020.

تايم آوت

كانت «إعمار مولز» أطلقت شراكة مع مجموعة «تايم آوت»، وتستعد لإطلاق أول «تايم آوت ماركت» ضمن «سوق البحار». ومن المتوقع افتتاح «تايم آوت ماركت» خلال الربع الرابع من 2020، والذي سيمتد على مساحة 30 ألف قدم مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 670 مقعداً.