تسويق رقمي لـ«الإمارات للصرافة»

المصدر: دبي- البيان

أسندت الإمارات للصرافة مهامها في مجال التسويق الرقمي إلى شركة «بيفوت روتس»، شركة التسويق الرقمي القائمة على معالجة البيانات.

يأتي هذا التكليف ليمثل الدخول الأول للشركة المتخصصة في المجال الرقمي إلى حيز التسويق الإلكتروني في الإمارات. ويأتي الدخول إلى الشرق الأوسط على خلفية تنامي الاستخدام النشط للوسائل الرقمية والوسائط الاجتماعية.

وقال أروندهوتي بانيرجي نائب الرئيس ورئيس التحويل الرقمي للأموال بشركة الإمارات للصرافة: من المنتظر أن تنفذ «بيفوت روتس مزيجاً من الحلول القائمة على البيانات والتكنولوجيا لتعزيز التخصيص الشخصي، وذلك ضمن حملتها بخصوص التحويلات وصرف العملات الأجنبية وتوفير خدمات دفع الفواتير. وتخطط الوكالة لتوسيع وجودها في جميع أنحاء المنطقة، باتخاذها دبي نقطةً للانطلاق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.