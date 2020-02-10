ميناء الملك عبد الله يدعم «بريك بلك»

المصدر: دبي - البيان

أعلن ميناء الملك عبد الله، أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في الشرق الأوسط، عن دعمه للدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2020 القادمة، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يسهم فيه ميناء الملك عبد الله في نجاح المؤتمر والمعرض.

وستعقد الدورة الخامسة من الحدث تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في الفترة ما بين 25 إلى 26 فبراير، في مركز دبي التجاري العالمي.

ومنذ تدشينه الرسمي من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في فبراير 2019، أسس ميناء الملك عبد الله مكانته كمركز رائد للخدمات اللوجستية المحلية والإقليمية. وكأحد أضخم المشاريع الكبرى للبنية التحتية في الشرق الأوسط التي ينفذها القطاع الخاص في الشرق الأوسط بالكامل، من المقرر أن يلعب الميناء دوراً رئيساً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تمثل خارطة الطريق الطموحة للمملكة نحو المستقبل.

وقد شهد الميناء مراحل متلاحقة من التوسع السريع، وحل في المرتبة الثانية بين أسرع موانئ العالم نمواً عام 2018 حسب تصنيف «ألفا لاينر»، وفي العام نفسه، ارتفع موقعه ليحتل المرتبة 83 على قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، كما تم تصنيفه في المرتبة الثانية في المملكة من حيث حجم تداول الحاويات، لا سيما مع إطلاق نظام البوابة الذكية الجديد، لتعزيز كفاءة تدفق البضائع داخل المملكة وخارجها، وزيادة حجم البضائع المتداولة في السنة المقبلة.

وقال بن بلامير، مدير الفعاليات في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط: الحصول على الدعم الكامل من قبل شريك استراتيجي في صناعة الشحن البحري مثل ميناء الملك عبد الله، يعتبر أمراً يعود بفائدة عظيمة بالنسبة لنا، ونضع ذلك كله ضمن رؤية شاملة لتطوير الصناعة بشكل عام في المنطقة، وهو الهدف الأسمى لبريك بلك.