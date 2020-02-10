مجموعة نيكاي تتوسّع عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «نيكاي للإلكترونيات»، التي تتخذ دولة الإمارات مقراً لها، خططاً للتوسّع العالمي خلال عام 2020. وبدأت المجموعة عملياتها في مصر.

بعد عقدين من العمليات الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي، دخلت مجموعة نيكاي في سوق آخر سريع النمو ودولة ذات طلب استهلاكي كبير قائم. وقال باراس شدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي: بدأنا حقبة جديدة لشركتنا من خلال إنتاج وحدات التلفزيون في مصر.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، لاحظنا أن صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية ظلت ثابتة وأنا على ثقة تامة من استمرار النمو في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية. وكان التوسع في مصر قيد الدراسة لبعض الوقت ونحن نعمل بنشاط على ذلك منذ السنوات القليلة الماضية.

نعتقد أن سوق مصر يوفر إمكانات للنمو عبر فئتنا، ونتوقع أن تسهم المنطقة الجديدة بشكل كبير في إيرادات نيكاي في السنوات المقبلة. ستستمر عملية التوسع على مدار العام، حيث ستكون الأسواق في رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية هي وجهتنا التالية.