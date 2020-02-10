الأسهم تتباين وسط ترقب لنتائج الشركات القيادية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباين أداء الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع استمرار ترقب المستثمرين لنتائج باقي الشركات المدرجة، وخصوصاً القيادية مع قرب نهاية المهلة المحددة بحلول منتصف الشهر الجاري. وصعد سوق أبوظبي مدفوعا بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار، فيما هبط سوق دبي بضغط أسهم العقار.

وصعد سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.06% ليغلق عند 5090.2 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والسلع، فيما انخفض سوق دبي بنحو 0.62% إلى مستوى 2752.41 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 166.9 مليون درهم، منها 110.7 ملايين في دبي، و56.2 مليونا في أبوظبي، وجرى التداول على 183 مليون سهم، موزعة بواقع 150.7 مليونا في دبي، و32.3 مليونا في أبوظبي، من خلال 2773 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.43% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.88%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وانخفض العقار 1% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.75%، و«إعمار مولز» 2.27%، و«الاتحاد العقارية» 2.5%، و«أرابتك» 9.2%، و«داماك» 0.29%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.05%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.36% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.77% فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 3.32%، واستقر «سوق دبي المالي»، وهبط قطاع النقل 0.74% مع تراجع «أرامكس» 1.08%، و«الخليج للملاحة» 6.05%، فيما استقر «العربية للطيران».

وزاد قطاع السلع 4.7% مع ارتفاع «دي إكس بي» 5% مغلقاً عند 0.189 درهم، مع تحول الشركة للربحية بعد تسجيلها مليوني درهم أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك خلال الربع الأخير من العام 2019.

وتصدر «جي إف إتش» النشاط مستقطباً 34 مليون درهم، ومغلقاً عند 0.902 درهم. وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 8.81% مغلقاً عند 0.173 درهم، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.2% إلى 0.79 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 6.8 ملايين درهم، منها 1.13 مليون للأجانب، و590 ألفا للعرب، و5.08 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 6.8 ملايين.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.11% مع صعود «أبوظبي التجاري» 0.13%، فيما استقر «أبوظبي الأول»، وانخفاض «أبوظبي الإسلامي» 0.35%. وصعد قطاع العقار 0.32% مدفوعاً بمكاسب «الدار» 0.45%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 1.59%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.12% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع الطاقة هامشياً 0.08% بعد انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.33%، و«طاقة» 0.69%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.22%. ونزل قطاع الاستثمار 0.09%، على وقع انخفاض «إشراق» 0.32%.

وهيمن «دانة غاز» على النشاط مستقطباً 9.67 ملايين درهم، ليغلق عند 0.902 درهم. وحقق «البنك العربي المتحد» أكبر ارتفاع بنسبة 10.34% إلى 0.9 درهم، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.26% إلى 0.9 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم، منها 1.6 مليون للعرب، و7.9 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم، موزعة بواقع 5.8 ملايين للخليجيين، و3.6 ملايين للأجانب.

المؤسسات

مالت تعاملات المؤسسات نحو التسييل، بصافي استثمار 9.7 ملايين درهم، منها 6.7 ملايين في دبي، و3 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 9.7 ملايين درهم، موزعة بواقع 6.7 ملايين في دبي، و3 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الأربعاء لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- سجل صافي أرباح أرباح شركة "أغذية"، 137 مليون درهم في 2019، مقابل أرباح 210.5 ملايين درهم في الفترة المقابلة من عام 2018.* وافق مجلس إدارة شركة الأغذية المتحدة على قبول استقالة عبد الله رحمة العويس من عضوية مجلس الإدارة، فيما أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها في 2019 إلى 28.7 مليون درهم مقابل 19.14 مليونا في 2018.

* أعلن بنك الشارقة تعيين شركة الرمز كابيتال كموفر سيولة بعد موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

* دعا مجلس إدارة شركة دبي للتأمين المساهمين لحضور الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم 5 مارس لمناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من رأس المال وبما يعادل 35 فلسا لكل سهم وبواقع 35 مليون درهم عن العام الماضي، وتعديل مواد من النظام الأساسي.

* يناقش مجلس إدارة شركة ديار للتطوير غدا البيانات المالية السنوية للعام الماضي، ووضع هيكلة رأس المال.

* يعتمد مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال الخميس البيانات المالية السنوية لعام 2019.