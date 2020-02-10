مكتوم بن محمد يبحث ترسيخ التعاون بين «دبي المالي» وحي لندن المالي

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي في العاصمة البريطانية لندن، في مركز دبي المالي العالمي.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، باللورد ويليام راسل والوفد المرافق، مؤكداً سموه على مد جسور التعاون بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي في العاصمة البريطانية لندن، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستضافة دبي للحدث الأكبر خلال العام الجاري إكسبو 2020، وترسيخ أسس التعاون بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي بلندن في مجال الطاقة النظيفة، ودعم القوانين والأنظمة الخاصة بمجال تكنولوجيا الابتكار المالي.

وأشاد اللورد ويليام بعمق العلاقة بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي في لندن، وبرؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهاتهم المستقبلية، وما توفره الإمارات وإمارة دبي من بنية تحتية وإمكانات وتسهيلات لوجستية، وحوافز مميزة للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة، للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة.

حضر اللقاء معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.