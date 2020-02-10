«الإمارات دبي الوطني» ضمن أفضل 100 علامة تجارية عالمياً

المصدر: دبي-البيان

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني، ترسيخ مكانته باعتباره العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات، حيث بلغت قيمة علامته التجارية 4.13 مليارات دولار حسب التصنيف السنوي لمجلة «ذا بانكر».

وحل البنك ضمن أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وارتقى البنك بتصنيفه 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي ليحل هذا العام في المرتبة 68 على مستوى العالم في تصنيف «براند فاينانس» (Brand Finance)، لأكبر 500 بنك في العالم، والذي نشرته مجلة «ذا بانكر» في عددها لشهر فبراير.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نشعر بالفخر لاحتفاظ البنك باللقب، فقد ساهم التزامنا الراسخ بدفع عجلة الابتكار الرقمي وفلسفتنا الرائدة التي تضع العملاء في المقام الأول ومبادراتنا الاجتماعية المبتكرة ومنتجاتنا وخدماتنا المصرفية المتميزة في القطاع في ترسيخ مكانة البنك في طليعة القطاع المصرفي على مستوى المنطقة، وتزامناً مع استعداداتنا لانطلاق إكسبو دبي هذا العام، سنواصل بالتأكيد تعزيز خدماتنا ومكانتنا لنكون دوماً البنك المفضل لدى العملاء والموظفين والمساهمين على حد سواء».

وصنف مجدداً مؤشر العلامة التجارية YouGov BrandIndex والذي يقوم بشكل عام بقياس وتتبع العلامات التجارية، بنك الإمارات دبي الوطني بين أكثر 10 علامات تجارية موصى بها في الإمارات، وصعد البنك بتصنيفه أربعة مراكز ليحل في المرتبة الخامسة للعلامات التجارية الأفضل والأكثر موثوقية في الدولة.

وكان البنك قد حقق أداءً مالياً قوياً في عام 2019، مسجلاً صافي أرباح قياسي قدره 14.5 مليار درهم وإجمالي أصول تجاوزت قيمتها 683 مليار درهم.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، حرص البنك على مواءمة مبادراته للمسؤولية الاجتماعية للشركات مع قيم وأهداف «عام التسامح»، وذلك عبر مواصلة دعمه لأصحاب الهمم من خلال مبادرات الدمج الاجتماعي والمهني والمالي. وساهمت مبادرته «شبكة الوظائف» في مساعدة 64 شخصاً من أصحاب الهمم على تأمين وظائف مهنية في البنك، أو لدى شركائه من المؤسسات والشركات، في حين باتت نسبة 48% من فروع البنك صديقة لأصحاب الهمم. وبلغ حجم برنامج «إكستشينجر» للعمل التطوعي للموظفين والشركاء والتابع للبنك خلال عام 2019 ما مجموعه 34 ألف ساعة عمل تطوعية، قدمها 3,139 متطوعاً استكملوا 514 نشاطاً تطوعياً.