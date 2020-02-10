أبوظبي تستضيف قمة «ميلكن»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف أبوظبي قمة معهد ميلكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غداً وبعد غد، بمشاركة 1500 خبير ومسؤول من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والقطاعات غير الربحية من حول العالم، وذلك لمناقشة التحديات الأكثر أهمية في العالم، ووضع حلول بشأنها.

ويناقش المتحدثون موضوعات بارزة مثل الطاقة المتجددة، وسيادة النزعة الاستهلاكية، ومستقبل الأعمال المصرفية، والتقارب الكبير بين التكنولوجيا والأمن القومي، وتطوير القوى العاملة، والاستثمار في المشاريع. ومن بين هؤلاء المتحدثين معالي مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، ومحمد الشايع، الرئيس التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، وخالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وبول ريان، الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، ودينا باول مكروميك، الشريكة في غولدمان ساكس والنائب السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي.