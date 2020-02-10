(MALT) يعقد في دبي بمشاركة 300 خبير سياحي

المصدر: دبي- البيان

يعقد في دبي المؤتمر السنوي الثامن لسفر الأعمال والسفر الفاخر (MALT)، بمشاركة 300 خبير سياحي ورموز مؤثرة من كافة أنحاء العالم في مجالات السياحة المتنوعة من المؤتمرات والاجتماعات والسفر التحفيزي والفعاليات والسفر التجاري والسفر الفاخر، على مدار يومي 25 و26 فبراير الجاري، تحت عنوان «التقاء العالم بالمشترين من الشرق الأوسط».ويقدم المؤتمر برنامجاً قوياً لشركات السياحة العالمية والمشترين من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) والمزودين العالميين والهيئات السياحية، لمناقشة التحديات المتعلقة بالقطاع. وسيقام حفل توزيع جوائز امتياز المؤتمر الثامن لسفر الأعمال والسفر الفاخر MALT في 26 فبراير.