«ترايستار» تشحن الغاز لـ «بي بي»

المصدر: دبي - البيان

وقعت مجموعة ترايستار، عقداً مدته أربع سنوات مع شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) لتقديم خدمات شحن الغاز الطبيعي المُسال بقيمة 24 مليون دولار. وتأتي الاتفاقيّة في أعقاب إضافة المجموعة في دبي أول ناقلة للغاز الطبيعي المُسال إلى أسطول الشحن البحري التابع لها وتحمل الناقلة اسم «ترايستارروبي».

تغطي الاتفاقيّة التي ستمتدّ إلى أربع سنوات مجموعةً متنوعةً من خدمات شحن الغاز الطبيعيّ المُسال، تشمل القدرة التجاريّة وقدرة التوصيل على مستوى العالم.

وتنضم ناقلة الغاز الطبيعي المُسال «ترايستارروبي»، المعروفة سابقاً باسم «بريتيش روبي»، إلى أسطول ترايستار المكون من 30 ناقلة عابرة للمحيطات. وتتولّى شركة «ويلهلمسون شيب» الإدارة الفنية للناقلة، في حين تتولّى «ترايستار» إدارتها تجارياً.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: «تعد الاتفاقيّة الأولى التي نوسّع من خلالها وجودنا في سوق شحن الغاز الطبيعي المُسال».