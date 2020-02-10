دبي ولندن تتعاونان بتكنولوجيا الابتكار المالي

المصدر: دبي- وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي في العاصمة البريطانية لندن.

وفي تدوين عبر تويتر قال سموه إنه استعرض مع الضيف تحضيرات إكسبو 2020 الذي ستبهر فيه دبي العالم، والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين، وسبل تعزيز التعاون بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي بلندن في مجالات عدة.

وجرى مناقشة ترسيخ أسس التعاون بين المركز والحي المالي في الطاقة النظيفة، ودعم القوانين بمجال تكنولوجيا الابتكار المالي. وأشاد اللورد ويليام برؤى قيادة الإمارات وتوجهاتهم المستقبلية، وما توفره الإمارات ودبي من بنية تحتية وإمكانات وتسهيلات لوجستية، وحوافز مميزة للشركات والمستثمرين.