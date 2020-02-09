"الاتحادية للضرائب" توضح المعاملات الضريبية لقطاع التعليم الأساسي

المصدر: وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة نشرة المعلومات الضريبية الأساسية الإلكترونية ضمن خطتها التوعوية لعام 2020 الرامية إلى الارتقاء المستمر بالوعي الضريبي من خلال تزويد دافعي الضرائب بمعلومات تفصيلية بصفةٍ دورية حول المعاملات الضريبية التي تهم قطاعات الأعمال.

وأصدرت الهيئة العدد الأول من نشرتها الدورية "معلومات ضريبية أساسية" حول المعاملة الضريبية لقطاع التعليم الأساسي "المدارس"دور الحضانة التعليمية قبل الأساسي"، الذي أوضح أنه إذا كانت المؤسسة ومناهجها الدراسية معترفاً بها من الجهات الاتحادية أو المحلية المختصة، تكون خدماتها "مثل مواد القراءة المطبوعة أو الإلكترونية، وغيرها" وتوريداتها المتعلقة مباشرة بهذه المناهج خاضعة لنسبة الصفر.

وأشارت إلى أنه من التوريدات المعفاة بقطاع التعليم الأساسي خدمات نقل الطلاب من منازلهم للمؤسسة التعليمية والعكس، بينما تخضع بعض توريدات القطاع الأخرى للنسبة الأساسية "5%"، منها على سبيل المثال التوريدات المقدمة إلى أشخاص غير منتسبين للمؤسسة التعليمية والزي الرسمي والأجهزة الإلكترونية والأطعمة والمشروبات والرحلات التي لا ترتبط بالمنهاج الدراسي والسلع والخدمات المقدمة من قبل أعمال ليست مؤسسات تعليمية.

ووفقاً لنشرة "المعاملة الضريبية لقطاع التعليم الأساسي "المدارس" دور الحضانة التعليمية قبل الأساسي"، تكون مؤسسات التعليم الأساسي مطالبة بالتسجيل إذا كانت تقوم بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر أو للنسبة الأساسية، وذلك بشرط تجاوز قيمة توريداتها 375 ألف درهم خلال الـ "12" شهراً السابقة، أو متوقع تجاوزها خلال الـ "30" يوماً القادمة، ويتعين عليها إصدار فواتير ضريبية.

كما ويجوز للمؤسسة المسجلة استرداد ضريبة المدخلات ماعدا تلك المتكبدة عن التوريدات المستثناة مثل بعض الخدمات الترفيهية وشراء أو إيجار أو إجراء عقد إيجار تمويلي لمركبات متاحة للاستخدام الشخصي.

وتناولت النشرة - المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة اعتباراً من اليوم – بالتفصيل أمثلة لعددٍ من المعاملات الضريبية الخاصة بقطاع التعليم الأساسي.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن خدمة نشرة "معلومات ضريبية أساسية" الجديدة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين قطاعات الأعمال بوجهٍ عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي، موضحاً أن كل نشرة ستقوم الهيئة بإصدارها ستتناول بشكل مفصل ومبسط المعاملة الضريبية في قطاع من القطاعات المعنية بتطبيق النظام الضريبي.

وأضاف: يأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار استراتيجية الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم خدمات متنوعة باستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية اعتماداً على أساليب تتميز بالدقة والشفافية لتلبية احتياجات كافة المتعاملين، وتكثف الهيئة جهودها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية، فتتعامل معهم كشركاء استراتيجيين، وتسعى دائماً لتهيئة القطاع الخاص بكافة مجالاته للتعامل بكفاءة ووعي مع النظام الضريبي.

وتهدف نشرة "معلومات ضريبية أساسية" إلى تقديم المعلومات الضريبية التي تهم كل قطاع من خلال نقاط محددة تتميز بالبساطة والتسلسل الذي يتيح لقطاعات الأعمال الرجوع إليها واستيعابها بسهولة عند وجود مفاهيم أو استفسارات قد تكون غير واضحة بالنسبة لهم فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية.

ويتم إصدار نشرة "معلومات ضريبية أساسية" من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، ومن منطلق الحرص على توسيع نطاق المستفيدين من هذه النشرة الشهرية ستقوم الهيئة ببثها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البستاني أن إصدار نشرة "معلومات ضريبية أساسية" يأتي استكمالاً للمنظومة التوعوية التي تنفذها الهيئة وتشهد توسعاً مضطرداً، وتنوعاً في أدواتها وقنواتها.

وأشار إلى أن الهيئة ضمن جهودها التوعوية المستمرة أصدرت خلال الفترة الماضية نحو 505 توضيحات ضريبية، فبلغ إجمالي التوضيحات الخاصة بنهاية العام الماضي نحو 484 توضيحاً لاستفسارات حول حالاتٍ محددة، بينما بلغ إجمالي التوضيحات العامة 21 توضيحاً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي.

كما أصدرت الهيئة 53 دليلاً إرشادياً لتوضيح وتبسيط الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى 13 برنامجاً للتعلم الإلكتروني، ومجموعة من الأفلام التوعوية القصيرة، ونشرات البيانات التوضيحية /إنفوغرافي