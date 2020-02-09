«سند» تتوسّع أفريقياً بمركز صيانة طائرات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «سند لتقنيات الطيران» التابعة لشركة «سند» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة عن عقد تحالف استراتيجي مع الخطوط الجوية الإثيوبية، شركة الطيران الأسرع نمواً في القارة الأفريقية يمثل أول توسع لعمليات الشركة خارج الدولة وفي القارة الأفريقية.

وجاء الإعلان عن التحالف خلال فعاليات مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا في أديس أبابا والذي يعد الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية.

ويعزز التحالف آفاق التعاون بين سند لتقنيات الطيران والخطوط الجوية الأثيوبية في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات عبر بوابة القارة الأفريقية التي تزخر بفرص الأعمال وتشهد نمواً متواصلاً في قطاع الطيران.

مركز مشترك

وتتضمن المرحلة الأولى من التحالف التاريخي إنشاء مركز تميز مشترك لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة مولدات الطاقة الاحتياطية بين كل من «سند» وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بهدف توفير خدمات الصيانة لوحدات الطاقة الثانوية في أديس أبابا، وبموجب هذا التحالف تركز المرحلة الأولى على المولدات المستخدمة على طائرات بوينغ من طراز B737 وإيرباص من طراز A320، وتنطوي هذه الخطوة الاستراتيجية على تطلعات مستقبلية تتيح لهذا التحالف توسيع نطاق خدماته وقدراته لتشمل صيانة وإصلاح وعَمرة مكونات الطائرات ومحركاتها.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لـشركة «سند لتقنيات الطيران»: «تمضي «سند» بنجاح في استراتيجيتها الرامية إلى توسيع حضورها العالمي عبر إبرام تحالفات استراتيجية مع شركات طيران رائدة تشاركها الرؤية التي ترتكز على الجودة والتميز. ويمهد هذا التحالف المهم الطريق لتعاون أكبر في تطوير قدرات وكفاءات متنوعة توفر للخطوط الجوية الأفريقية مستوى غير مسبوق من خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وفق أعلى المعايير العالمية».