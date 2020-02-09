أبوظبي تروّج مقوماتها في نيويورك

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك أبوظبي للمرة الثانية على التوالي في معرض نيويورك تايمز للسفر والسياحة بصفتها أحد الرعاة للفعالية. وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى تحفيز المزيد من السياح من الولايات المتحدة على زيارة أبوظبي واستكشاف التجارب الترفيهية والثقافية فيها خلال 2020.

وتقود دائرة الثقافة والسياحة مشاركة أبوظبي في المعرض بالشراكة مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، حيث تم عرض جدول أفضل الأنشطة والفعاليات التي تحتضنها أبوظبي عبر الموقع السياحي الرسمي VisitAbuDhabi، باعتباره المصدر الرئيس للحصول على معلومات دقيقة حول التجارب السياحية والثقافية والترفيهية وتخطيط الجولات وبرامج العطلات في الإمارة.