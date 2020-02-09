دبي تستضيف المؤتمر العالمي للسكر غداً

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي غداً الدورة الـ 5 لمؤتمر دبي العالمي للسكر2020، الذي تقيمه شركة «الخليج للسكر»، بمشاركة جواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، إلى جانب حضور نحو 408 شركات، 33 منها إماراتية وأكثر من 700 مندوب من أكثر من 62 دولة حول العالم، يستعرضون تطورات وفرص وتحديات الصناعة على مدار 3 أيام.

ويتناول جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر» في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر جميع الجوانب الرئيسية في صناعة السكر، فيما يستعرض جواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو البرازيلية، في كلمته العديد من المحاور التي تشكل أبرز معالم خريطة صناعة السكر العالمية، باعتبار أن ولاية ساو باولو معروفة بكونها أكبر مركز اقتصادي وصناعي في أمريكا الجنوبية، والتي تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل.

ويناقش نحو 50 متحدثاً وعضواً من جميع البلدان التي تتصدر المشهد العالمي لإنتاج واستهلاك وتجارة السكر خلال المؤتمر جميع الجوانب الرئيسية لصناعة السكر العالمية، والتي تشمل: الجانب الزراعي الذي ينتج قصب السكر وسكر الشمندر، والجانب الصناعي لإنتاج السكر الخام والإيثانول، والمعالجة النهائية لإنتاج السكر المكرر والجمعيات الوطنية والدولية للسكر.