غرفة عجمان تناقش أثر تنويع النشاط الاقتصادي على النمو

المصدر: عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان «تنويع النشاط الاقتصادي وأثره على النمو»، ترأس الحلقة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وأكد المويجعي أهمية الحلقات النقاشية والتي تستعرض مواضيع ذات علاقة بطبيعة العمل لتزيد من معارف الموظفين وتثقل تجاربهم للخروج بتوصيات ومقترحات تصب في جودة بيئة العمل.

وتناولت الحلقة تعريف التنويع الاقتصادي على انه عملية تهدف إلى تنويع هيكل الإنتاج وخلق قطاعات جديدة موَلِدة للدخل وتوزيع الاستثمار على قطاعات مختلفة من الاقتصاد للحد من مخاطر الاعتماد المفرط على مورد أو قطاع واحد أو قطاعات قليلة جداً.