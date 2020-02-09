«جي إف إتش كابيتال» تستحوذ على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «جي إف إتش كابيتال» عن استحواذها على محفظة ضيافة متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار شراكة مع شركة «آربر لودجينج بارتنرز». تتكون المحفظة من 12 فندقاً فاخراً تقدم خدمات عالية المستوى، وتقع في ولايات كاليفورنيا وكونتيكت ونيوجيرسي، وذلك في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.

يذكر أن هذه الفنادق تعمل تحت مظلة أسماء تجارية معروفة مثل هيلتون وماريوت، كما تستفيد المحفظة من عدة اعتبارات هامة أخرى، ومن بينها أنها ضمن قطاع الخدمات المتميزة وهو من القطاعات المأمونة المخاطر، كما حققت المحفظة أداءً فائقاً تجاوزت من خلاله قطاعات الفنادق الأخرى على مدار عدة دورات اقتصادية.

تمت المعاملة في إطار شراكة مع «آربر» التي ستستحوذ على نسبة 9% تقريباً من المحفظة، كما ستعمل كمدير للأصول. وتعتبر «آربر» شركة متخصصة في إدارة أصول الضيافة في الولايات المتحدة وتتمتع بسجل حافل في الاستثمار في أصول الضيافة وإدارتها. كما ستتم إدارة المحفظة من قبل «آربر لودجينج مانيجمنت» وهي شركة زميلة لـشركة «آربر». وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»: نحن سعداء بإنجاز استثمار هام آخر لنا في أسواق الولايات المتحدة التي مازالت تواصل أداءها القوي في هذا المجال الهام ضمن قطاع الضيافة. تتميز المحفظة بتنوعها الجيد من خلال أصول تقع في أسواق فرعية هامة في البلاد وتمتاز بمعدلات نمو عالية وديناميكيات إيجابية.