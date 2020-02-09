«الشارقة الإسلامي» يفتتح فرعاً بمركز صحارى

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي في مصرف الشارقة الإسلامي، أحدث فروع المصرف في مركز صحارى بالشارقة، ليخدم شرائح أوسع من العملاء على مدى فترات زمنية أطول.

التزام

وأكد أحمد سعد التزام مصرف الشارقة الإسلامي بخدمة زبائنه على مختلف الصعد، فبجانب التحول الرقمي الذي يمضي المصرف فيه بقوة فإنه يقوم بزيادة مدروسة لعدد فروعه في مختلف أنحاء دولة الإمارات لخدمة العملاء بأفضل صورة ممكنة، وتمكينهم من الحصول على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعلى مدار فترات عمل أطول تتناسب مع ظروفهم وتلبي احتياجاتهم.

ويعتبر فرع المصرف في مركز صحارى، الفرع الخامس من فروع المصرف في المراكز التجارية لينضم إلى الفروع في مول الإمارات، ومتاجر الجرينة، ومتاجر المرقاب، وميغا مول، كما أنه يعد الفرع الثامن من الفروع التي تُقدم خدماتها في الفترات المسائية. وسيقدم الفرع الجديد خدماته المدعومة بمجموعة من القنوات والأجهزة الإلكترونية والذكية المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للعملاء الأفراد والتجار على حد سواء.