5 أسباب تقفز بالمبيعات العقارية في 10 مناطق بدبي

المصدر: دبي – البيان

رصدت «دبليو كابيتال للوساطة العقارية» المناطق العشر الأكثر بيعاً للعقارات في دبي استناداً لأحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة بدعم 5 أسباب رئيسية دفعت هذه المناطق إلى تحقيق معدلات بيع جيدة تتضمن الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتكاملة والعائد الاستثماري ومعدلات الطلب المرتفع، وكذلك متوسطات الأسعار التي تناسب الكثير من المستثمرين مقارنة بمناطق أخرى.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس الإدارة إن سوق العقارات في دبي واصل خلال العام الماضي تقديم عروض جذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين والمستأجرين على حد سواء، الأمر الذي أدى إلى استمرار الزخم على تلك المناطق الحيوية ذات الأسعار التنافسية والذي يمثل الاتجاه الصحيح لحركة السوق العقارية وأنه من الملاحظ أن مناطق التملك الحر لا تزال تحظى بالمزيد من الإقبال على الاستثمار.

مرسى دبي

وقال إن إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك أظهرت أن مرسى دبي تصدرت المناطق من حيث قيمة البيع 2019 بعد بيع 3366 عقاراً بقيمة 8 مليارات و67 مليون درهم وتليها منطقة برج خليفة بـ 7 مليارات و894 مليوناً ثم منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في المرتبة الثالثة بـ 4 مليارات و920 مليوناً بعد بيع 2430 عقاراً، ثم منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 4 مليارات و541 مليوناً وفي المرتبة الخامسة «الخيران الأولى» بعد بيع 2495 عقاراً بقيمة 4 مليارات و410 ملايين وحلت منطقة الخليج التجاري سادساً بقيمة 4 مليارات و79 مليوناً ثم نخلة جميرا في المرتبة السابعة بـ 3 مليارات و741 مليوناً وتبوّأت منطقة المركاض المرتبة الثامنة بقيمة مليارين و680 مليوناً تلاها البرشاء جنوب الرابعة بقيمة2.3 مليار وفي المرتبة العاشرة جاءت جميرا الأولى بقيمة مليارين و246 مليون درهم وبلغت قيمة العقارات التي تم بيعها إجمالاً العام الماضي 81 مليار درهم موزعة على 40 ألفاً و249 عقاراً.

وبين وليد الزرعوني أن مناطق دبي الحديثة باتت واحدة من أهم وأكثر المناطق طلباً على العقارات الأعوام الماضية، إذ شهدت معدلات إشغال مرتفعة وأوجدت سوقاً أكثر نشاطاً من قبل الجنسيات حيث تحتضن الإمارة أكثر من 200 جنسية وأن المعطيات التي شهدها السوق تنبئ بحالة من التفاؤل والانتعاش في 2020 مضيفاً أن الأشهر المقبلة من هذا العام حتى انطلاق إكسبو ستشهد المزيد من الاقبال.