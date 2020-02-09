«دي إكس بي» تتحول للربحية الفصلية وتخفض الخسائر السنوية 38 %

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دي إكس بي إنترتينمينتس» أمس عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019، حيث انخفضت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات المعدلة 38% مقارنة مع 2018، وحققت الشركة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات المعدلة بقيمة مليوني درهم في الربع الأخير من السنة 2019.

المؤشرات المالية

وتضمنت أهم المؤشرات المالية لعام 2019 انخفاض الخسائر مدفوعاً بتنفيذ مجموعة من برامج تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف وتحققت أرباح بقيمة مليوني درهم في الربع الأخير وهو أول ربع سنوي تحقق فيه الشركة أرباحاً قبل الهدف المُعلن عنه مسبقاً، الذي يتمثل في تحقيق نقطة التعادل النقدي في الأرباح خلال النصف الثاني من 2020. وبلغت إيرادات السنة المالية نحو 491 مليون درهم بانخفاض 9% مقارنة مع 2018 بسبب انخفاض عدد الزيارات 7%، حيث وصلت إلى 2.6 مليون زيارة، وبلغت التكاليف التشغيلية 556 مليون درهم بانخفاض 24% على أساس سنوي، على أن يتم تحقيق المزيد من الوفورات في السنة المالية 2020.

واستقطبت الوجهة 2.6 مليون زيارة خلال السنة 2019، وبلغ معدل إشغال فندق لابيتا 62% للعام 2019.

واحتفلت دبي باركس آند ريزورتس بموسم الشتاء عبر إقامة العديد من الفعاليات والعروض الترويجية الخاصة، مثل الاحتفال بعيد الديوالي واليوم الوطني لدولة الإمارات وإطلاق أكبر متاهة متنقلة، فيما تسير خطة تعزيز موشجيت دبي وبوليوود باركس دبي وفق الخطة المحددة لتنتهي بحلول النصف الثاني من السنة 2020. كما تسير خطة الانتهاء من بناء 250 غرفة في فندق ليجولاند وفق ما هو مخطط له، لتنتهي بحلول النصف الأول من العام 2020.

الكفاءة التشغيلية

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس: «يمثل الربع الأخير أول ربع تحقق الشركة فيه ربحية منذ تاريخ إنشائها، وهي نتيجة مشجعة، إذ نواصل المضي قدماً بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على نمو الأعمال وتحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية».

وأضاف: «لا يزال نشاطنا موسمياً، ونتوقع تحقيق الربحية في الربعين الأول والأخير من 2020، وهما أكثر الفترتين نشاطاً لدينا، فيما ستستمر فترات الربعين الثاني والثالث في تحقيق الخسائر، ما يعد تحدياً، نظراً لارتفاع درجات الحرارة». وقال: «حقق برنامج الكفاءة التشغيلية للشركة نتائج جيدة، إذ حققنا وفورات سنوية في التكاليف التشغيلية بلغت 172 مليون درهم في السنة المالية 2019، على أن يتم تحقيق المزيد من الوفورات في السنة المالية 2020. وينصب تركيزنا الآن على تحقيق الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاءات على أساس سنة كاملة».

استراتيجية الفنادق

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس أنه بالنسبة للتوقعات للسنة 2020 جيدة مع خطة تعزيز متنزهاتنا والمضي قدماً في تطبيق استراتيجية الفنادق بشكل جيد، حيث ستتم إضافة 12 لعبة جديدة، بما في ذلك 3 ألعاب قياسية عالمية، قبل نهاية السنة 2020. وسيؤدي افتتاح فندق ليجولاند، الذي يضم 250 غرفة في 2020، إلى اكتمال العروض الفندقية وزيادة الغرف الفندقية لتصل إلى أكثر من 1300 غرفة.