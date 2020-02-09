%25 من المباني الجديدة في دبي ثلاثية الأبعاد 2030

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت صحيفة ديلي ميل أن حكومة دبي تخطط لأن يكون 25% من المباني الجديدة مبنية بالطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن الانتقال إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد سيقلل من العمالة اللازمة لبناء المباني بنسبة 70% ويخفض تكاليف البناء بنسبة 90%.

وأنجزت دبي مؤخراً أكبر مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم، وهو مكتب حكومي يتكون من طابقين على مساحة 6900 قدم مربعة، في إطار خطة للحصول على 25% من جميع الإنشاءات الجديدة المصنوعة من طابعات ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

وقال التقرير: «سيتم استخدام المبنى الذي يتكون من طابقين كمكتب للوظائف الإدارية العامة من قبل بلدية دبي، وتم تصميم المبنى بالتعاون مع شركة Apis Cor في بوسطن».