مصر تدرس منح تأشيرات متعددة الز يارة للسياح

المصدر: الأقصر - د ب أ

كشف وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني عن السعي لوضع آليات جديدة لمنح التأشيرات السياحية، تتضمن إصدار تأشيرة سياحية تسمح للسياح بزيارة مصر لسنوات عدة.

وقال إن فتح مقبرتي الملكة نفرتاري والملك سيتي الأول للزيارة أمام سياح مدينة الأقصر، حقق عائدات تجاوزت 100 مليون جنيه مصري منذ صدور قرار فتحهما برسوم خاصة قبل ثلاثة أعوام. وكشف الوزير المصري عن دراسة مد التخفيض الذي تقرر منحه للحاصلين على تذاكر زيارة آثار مدينة الأقصر خلال شهري يوليو وأغسطس ليشمل شهر يونيو أيضاً، وذلك بالنسبة للتذاكر التي تصدر بنظام «الأقصر باس» وذلك بنسبة خصم تصل إلى 50%.

كما أعلن عن تسيير خطوط طيران جديدة لربط مدينة الأقصر بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بنهاية شهر فبراير الجاري، مشيراً إلى طرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحي والفندقي، في كل من الأقصر والبحر الأحمر ومحافظات مصر السياحية.