دبي رابع أفضل مدينة في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

صنف موقع «RUSH HOUR DAILY» الأمريكي، دبي ضمن أفضل سبع مدن في العالم، متقدمة على كل من سنغافورة، وشيكاغو، ولوس أنجليس، محتلة المرتبة 4.

وقال الموقع في تقريره إن هناك تصنيفات مختلفة لأفضل المدن في العالم، حيث تعتمد تلك التصنيفات على بعض العوامل الأساسية مثل المناخ والسياحة والجمال والبنية التحتية والأماكن التاريخية والسكان والمركز المالي والمعاهد التعليمية ومرافق المعيشة والسلامة وبعض العوامل الأخرى، مشيراً إلى أن اختيار دبي ضمن قائمة أفضل المدن تم من خلال امتزاج جميع هذه الصفات التي ينبغي أن تتمتع بها هذه المدن.

وأضاف: «تمتاز دبي بثقلها ووزنها العالمي، ومكانتها كوجهة تسوق فاخرة، وأجواء ترفيهية رحبة، وهندسة معمارية حديثة، ويضج برج خليفة بالأضواء فيما تتراقص نافورة دبي تحت ظلاله على إيقاع موسيقي متناغم مع أنوار متلألئة خلابة، إلى جانب متنزهات أحياء مائية، وجزر نخيل تميز المدينة عن سواها في العالم، أما مراكز التسوق فهي من بين أكثر الأسواق زيارة في العالم، كما أن مطار دبي واحد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بالإضافة إلى أن المدينة تقدم التراث العربي جنباً إلى جنب مع الأنشطة الحديثة».