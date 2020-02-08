إنجاز أكبر مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم في دبي

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أنجز رسيماً أكبر مبنى مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم في دبي، وهو مكتب حكومي يتكون من طابقين على مساحة 6900 قدم مربع، في إطار خطة للحصول على 25% من جميع الإنشاءات الجديدة المصنوعة من طابعات ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، كما أفاد تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل.

وسيتم استخدام المبنى الذي يتكون من طابقين كمكتب للوظائف الإدارية العامة من قبل بلدية دبي. ووفق تقرير الصحيفة البريطانية فإن المبنى تم تصميمه بالتعاون مع شركة Apis Cor ، وهي شركة للطباعة والبناء ثلاثية الأبعاد في بوسطن.

ورغم وجود مبنى أعلى مطبوع بتقنية ثلاثي الأبعاد في العالم، وهو مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في سوتشو بالصين يصل ارتفاعه إلى 90 قدمًا، إلا أن مبنى دبي يحتوي على أكبر مساحة مربعة، وفقًا لشركة Singularity Hub.

أقيم المبنى على أساس خرساني مسبق الصنع، قامت على أثره طابعة ثلاثية الأبعاد ببناء جدران مجوفة باستخدام مزيج سريع الجفاف من أنقاض مبان معاد تدويرها والإسمنت والجبس ومركبات أخرى. وتعتبر مواد الطباعة ثلاثية الأبعاد أخف بنسبة 50٪ تقريبًا من الخرسانة التقليدية وأكثر متانة إلى حد كبير. بعد اكتمال الجدران، تتولى أطقم البناء البشرية استكمال عملية البناء، من تركيب السقف، وقطع مساحات للنوافذ، وملء الجدران بالمواد العازلة.

تقول الجهات المعنية في المدينة إنهم يريدون أن يكون 25 % من المباني الجديدة مبنية بالطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

وفقًا لتقديرات المدينة ، فإن الانتقال إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد سيقلل من العمالة اللازمة لبناء المباني بنسبة 70 % ويخفض تكاليف البناء بنسبة 90 %.