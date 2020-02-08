الإمارات الأولى عالمياً بمعدل الدخل ضمن «صفوة الأثرياء»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

تصدرت الإمارات دول العالم في قيمة الدخل السنوي اللازم للانضمام إلى فئة صفوة الأثرياء «أغنى 1% بين سكان الدولة» في 2020.

وفقاً للقائمة التي نشرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية. وتعتمد فكرة القائمة على احتساب قيمة الدخل السنوي بالدولار الأمريكي قبل خصم الضرائب المستحقة، والذي يكفي لانضمام المرء إلى فئة الــ 1% الأشد ثراء على مستوى سكان الدولة.

وأفادت القائمة بأن الدخل السنوي للفرد الواحد في فئة صفوة الأثرياء في الإمارات يقترب من المليون دولار، وتحديداً 922 ألف دولار، قبل خصم الضرائب.

وفقاً لأحدث الحسابات المرتبطة بتعداد السكان. وبفارق كبير يبلغ 200 ألف دولار سنوياً، وجاءت سنغافورة في المركز الثاني، حيث يبلغ الدخل السنوي للفرد من فئة صفوة الأثرياء فيها 722 ألف دولار سنوياً.