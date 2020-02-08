قرقاش: الإعفاءات الضريبية للاستثمارات بالهند خطوة مهمة

المصدر: دبي - البيان

أثنى أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على قرار الإعفاءات الضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في الهند.

وقال قرقاش في تدوين عبر تويتر أمس: «إن الإعفاءات الضريبية خطوة مهمة في دعم شراكتنا الاستراتيجية مع نيودلهي».

وأضاف قائلاً: «كل الشكر والتقدير لجهود سفارة الدولة في الهند والجهات المعنية في الإمارات لهذا الإنجاز الكبير والذي يعزز ويرسخ علاقاتنا المشتركة». وكانت الإمارات قد توصلت بالتنسيق مع الجهات المختصة في الهند إلى إعفاءات ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في الهند في قطاع البنية التحتية لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي. ويأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات والمحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الهندية مؤخراً لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.

تجدر الإشارة إلى أنه قد يتم تحديد قطاعات أخرى مستقبلاً من جانب الحكومة الهندية للاستفادة والتمتع بهذه الإعفاءات الضريبية، علماً بأن هذه الإعفاءات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول أبريل 2021، وسوف تقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس 2024 على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.