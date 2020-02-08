الإمارات تقود اندماج الشركات إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت مجلة «غلوبال فاينينس» في تقرير أن الإمارات تقود الزخم الملحوظ الذي تشهده حالياً صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة.

وقال التقرير إن الاتجاه إلى هذا النوع من الصفقات بدأ ينتشر في المنطقة منذ 2014 وبدأ يكتسب زخماً متصاعداً، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 120 مليار دولار.

واستعرض التقرير بعض صفقات الاندماج والاستحواذ العملاقة، منها اندماج «مبادلة للتنمية» و«الاستثمارات البترولية الدولية - ايبيك» في كيان جديد هو «مبادلة للاستثمار»؛ واندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» في كيان جديد هو «بنك أبوظبي الأول».