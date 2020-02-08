دبي ضمن أفضل 10 وجهات للزيارة عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة الثامنة ضمن أفضل 10 وجهات للزيارة في العالم، والتي صنفها موقع «Tatler Asia». وقال الموقع إن زيارة دبي تجربة لا تنسى، حيث تعكس اتجاهات السفر المتغيرة، معتبراً إياها ضمن مجموعة من الأماكن الأساسية التي لا بد من زيارتها.

وأشار الموقع إلى أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط معرض «إكسبو»، حيث تخطط دبي التي تستضيف المعرض لتنظيم حدث تاريخي. وتأكيداً لأهمية المعرض العالمي، أنشأت دبي منطقة جديدة كموقع للحدث الذي يستمر ستة أشهر، حيث يستقبل 190 دولة وملايين الزوار في شبكة تضم أكثر من مائة مبنى جديد متصلة بالتكنولوجيا الذكية.