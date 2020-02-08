المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت الإمارات في المركز الــ 38 عالمياً في إنتاج الحديد الصلب الخام، وذلك بحسب القائمة التي نشرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، والتي رصدت فيها حجم إنتاج الفولاذ الخام في مختلف دول العالم استناداً إلى أحدث الإحصائيات الصادرة في عام 2019.

وبلغ إنتاج الإمارات من الفولاذ الخام على مدار العام الماضي 3.3 ملايين طن. وسجلت الدولة ارتفاعاً نسبته 2.4% بالمقارنة مع عام 2018، والذي بلغ إنتاجها من الفولاذ الخام على مداره 3.2 ملايين طن.

وتصدرت الصين دول العالم في إنتاج الفولاذ الخام في 2019 بحجم إنتاج بلغ 996.3 مليون طن، وبارتفاع نسبته 8.3% بالمقارنة مع إنتاجها في 2018. وبفارق شاسع، حلت الهند ثانية بحجم إنتاج بلغ 111.2 مليون طن، وبارتفاع نسبته 1.8%، بالمقارنة مع إنتاجها على مدار العام قبل الماضي. وكان المركز الثالث من نصيب اليابان بحجم إنتاج بلغ 99.3 مليون طن، وبانخفاض نسبته 4.8% بالمقارنة مع إنتاجها في 2018.