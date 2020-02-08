دبي تستشرف دور هيئات الاستثمار في دعم النمو العالمي

المصدر: دبي – بشار باغ

نظّمت دبي، ممثلة بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فترة رئاستها الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) سلسلة من الاجتماعات خلال يناير الماضي لاستشراف سبل تعزيز هيئات ترويج الاستثمار في النمو العالمي.

وفازت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بمنصب رئاسة الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) للفترة من 2019 إلى 2021 في الانتخابات التي عقدت في العاصمة البولندية وارسو في أكتوبر 2019 تقديراً للجهود التي بذلتها المؤسسة في دعم العمل المشترك وبناء القدرات وتعزيز الشراكة في مجال تطوير وترويج وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز التنمية المستدامة مع هيئات ترويج الاستثمار والمؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الماضية.

وتأسست الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) عام 1995 في جنيف ، كمنظمة عالمية غير ربحية من قبل منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد )، لتعزيز دور هيئات ترويج الاستثمار في التنمية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتضم 160 هيئة ترويج استثمار من 130 دولة.

منظمات أممية

ويضم مجلس «وايبا» الاستشاري عدداً من منظمات الأمم المتحدة وتشمل إلى جانب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) كلاً من منظمة العمل الدولية، ومنظمة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من أهم المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغرفة التجارة الدولية ومجلس التنمية الاقتصادية العالمي والبنك الدولي.

وخلال يناير الماضي، عقد فهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار سلسلة من اللقاءات مع عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا) بالإضافة إلى مسؤولي منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية لاستعراض الخطط المستقبلية لتعزيز مساهمة هيئات ترويج الاستثمار في تهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

وناقش القرقاوي خلال اجتماع مع روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، خطط دعم دور هيئات ترويج الاستثمار في دفع عجلة الازدهار العالمي كما قامت اللجنة بزيارة مقر برنامج الإطار المتكامل المعزز ( EIF)والاجتماع مع المدير التنفيذي للسكرتارية التنفيذية للبرنامج، الدكتور راتناكار أديكاري للوقوف على البرنامج المشترك الذي يهدف لبناء القدرات في الاستثمار في الدول الأقل نمواً كما التقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، وناقشا الدورة التدريبية التي تنظمها «وايبا».