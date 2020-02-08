المصدر: دبي - البيان

سيشهد معرض جلفود 2020 عودة مسابقة «نكهات من العالم»، والتي ستسلط الضوء على تجارب الطهو الشهية وعروض المأكولات المميزة بمشاركة أهم الطهاة الحاصلين على نجوم (ميشلان) وأبرز المشاهير وصناع التغيير في عالم الطهو، مثل الشيف إيلينا أرزاك الحاصلة على 3 نجوم (ميشلان) والشيف باكو بري الحاصل على نجمتي (ميشلان)، وسيحرص الطاهيان على تقديم نكهات مبتكرة من أكثر من 20 دولة على امتداد أربع قارات بالإضافة إلى ذلك، ستشهد المسابقة انضمام نخبة من كبار الطهاة في المنطقة إلى الطهاة العالميين مثل الطاهيين نِك وسكوت (مطعم (فولي باي نك آند سكوت) الشهير بدبي والشيف جريجوار بيرغر مطعم (أوسيانو) والشيف أكمل أنور (مطعم 3 فلس).وسيشهد المعرض انعقاد «قمة جلفود للابتكار» بين 17 و19 فبراير.