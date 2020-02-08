«غروندفوس» تستقبل 40 طالباً من المدارس الثانوية الدنماركية للتعرّف على نهج الشركة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت «غروندفوس» في دبي مجموعة من 40 طالباً من المدارس الثانوية الدنماركية للتعرّف على نهج الشركة في تعزيز خطط الاستدامة في المنطقة والاطلاع على أبرز الممارسات المستدامة في دبي.

واكتسب الطلاب معلومات قيّمة حول «غروندفوس» وعمليات التصنيع الخاصة بها وتعرفوا على الأسباب التي دفعت الشركة إلى توسيع نطاق أعمالها لتشمل الشرق الأوسط بالإضافة إلى المنافع العديدة التي زودت المنطقة بها على صعيد الكفاءة والجودة ومعايير التصنيع.واطّلع الطلاب على أحدث أنظمة الضخ الذكية وتعلموا كيفية توظيف الشركة لتقنيات الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي لتطوير جيل جديد من أنظمة الضخ عالية الكفاءة.