«ريجس» تدشّن أحدث مراكز أعمالها في داون تاون دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ريجس»، المزود العالمي الرائد في مساحات العمل المرنة، عن افتتاح أحدث مراكز أعمالها لمساحات العمل المشتركة المرنة في برج بوليفارد دبي وذلك في إطار رؤية الشركة إلى دعم الأجندة الحكومية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال.

ويقع مركز الأعمال الجديد في أحد أبرز الأحياء الاقتصادية في داون تاون دبي ويوفر مساحات مكتبية ذات مخطط مفتوح مع مكاتب خاصة مجهزة وفقاً لأرقى المعايير العالمية إلى جانب قاعات اجتماعات ذات تصاميم أنيقة وأماكن خاصة للعمل المشترك وغيرها من التسهيلات.

ويتم تجهيز المساحات المكتبية البالغة 1.036 متراً مربعاً لتلبية متطلبات العملاء المختلفة وهي تتميز بهيكلها الفريد بالزوارق المكون من الصلب والزجاج المغطى الذي يسمح بمرور الضوء الطبيعي.

وقال كوري دبليو طومسون، رئيس مكتب شركة IWG - في الشرق الأوسط: «تتطلع دولة الإمارات إلى رسم عقد جديد من النمو والتطوير، لا سيما أن إكسبو 2020 يدعم هذا التوجه. ويشكل قطاع العمل المشترك المرن أهمية قصوى في الأعمال فضلاً عن تمكين الشركات من زيادة الإنتاجية وجذب المواهب الكبرى بسهولة».

وتخطط الشركة إلى فتح مراكز أعمال أخرى جديدة في كل من دبي ورأس الخيمة خلال هذا العام وتمتلك ريجس حالياً 21 مركز أعمال في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان تماشياً مع رؤيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها والتوسع في الإمارات.