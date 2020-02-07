«إكسبو أصحاب الهمم» يكرّم «اتصالات»

المصدر: دبي- البيان

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قام «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» بتكريم «اتصالات» الشريك الرسمي للمعرض، تقديراً لجهودها الكبيرة في إنجاح الحدث المرموق الذي أقيم في نوفمبر الماضي.

وقال عبدالله المانع مدير عام «اتصالات» في دبي والذي تسلم درع التكريم نيابةً عن الشركة:

نفخر في «اتصالات» بأننا كنا أحد الشـركاء الاستراتيجيين لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، وهو الأمر النابع من حرصنا المستمر على التواجد في شتى ميادين وفعاليات أصحاب الهمم، إذ نتشـرف بتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية ولا سيما الدعم التكنولوجي.

ليكون ذلك بمثابة تجسيد حقيقي لاستراتيجية «اتصالات» الشاملة والمتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، بما يتماشى مع الجهود الملموسة والكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم، حتى باتت الدولة اليوم سباقة في هذا المضمار بما يضمن حقوقهم، ودمجهم في المجتمع كجزء من النسيج الاجتماعي الإماراتي.

وأقيم معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» في الفترة ما بين 5 وحتى 7 نوفمبر الماضي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات، وهو الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة والرامي إلى تقديم آخر الحلول والابتكارات لأكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم في أنحاء الشرق الأوسط.

وتولي «اتصالات» اهتماماً بالغاً بأصحاب الهمم، وتنتهج ضمن استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية مفهوماً خاصاً للتعامل مع احتياجاتهم والارتقاء بالمعايير النوعية لحياتهم اليومية انطلاقاً من دورها الوطني، لتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية، لإيمانها المطلق بدورهم البارز في المجتمع ومساهمتهم في دفع مسيرة الازدهار.